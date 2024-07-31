TFF açıkladı: Süper Lig'in logosu ve kupası değişti

Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Valilikten 'haşema giyen kadının havuza alınmamasına' dair açıklama
Valilikten 'haşema giyen kadının havuza alınmamasına' dair açıklama
2024-ÖZYES başvuruları başladı
2024-ÖZYES başvuruları başladı
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini aştı
Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor
Bakan Şimşek: Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor
Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu Yargıtay üyesinin eşi ilk kez konuştu
Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu Yargıtay üyesinin eşi ilk kez konuştu
Yüksek Askeri Şura toplanıyor
Yüksek Askeri Şura toplanıyor
Sokaklar güvenli olacak
Sokaklar güvenli olacak
Arz artacak et fiyatları düşecek
Arz artacak et fiyatları düşecek
Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Alçakça suikastı lanetliyoruz
Hamas lideri Heniyye Tahran'da şehit edildi
Hamas lideri Heniyye Tahran'da şehit edildi
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Erdoğan'dan olimpiyat tepkisi: İlk fırsatta Papa'yı arayacağım
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in iddialarına yanıt
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı iddiası
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
SGK, PTT ve TROY'dan emekliler için işbirliği protokolü
Ana sayfaHaberler Spor

TFF açıkladı: Süper Lig'in logosu ve kupası değişti

Trendyol Süper Lig'in yeni logosu tanıtıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 18:58, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 18:56
Yazdır
TFF açıkladı: Süper Lig'in logosu ve kupası değişti

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak." denildi.

"Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor." ifadelerinin kullanıldı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor. Trendyol Süper Lig takımlarının, tüm taraftarların ve paydaşların bu logo altında aynı değerler ve ortak bir amaç altında buluşup birleşmesi, fair play içinde bu güzel oyunu daha da güzelleştirmesi bekleniyor." i

Yeni logonun tasarlanma sürecinde Süper Lig'de yer alan kulüplerle yapılan çalışmaların yanı sıra UEFA ve Avrupa'nın üst düzey liglerinin de değerlendirildiği anlatıldı.

Türk futbolunun Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında olma hedefinden bahsedilen açıklamada, maç önü seremonisinin yanı sıra müsabaka sonu röportaj alanlarına kadar düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada lig sonunda şampiyonun kazandığı kupanın da değiştiği belirtildi. Açıklamada, yeni tasarımın en dikkat çekici noktası olarak sezon boyunca kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işlenmesi olacağı vurgulandı.

Trendyol Süper Lig'in yeni sloganının ise 'futbol aşkına' olduğu aktarıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber