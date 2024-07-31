9 yaşındaki ikiz kardeşler derede boğuldu

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenilirken, kardeşlerin cenazeleri Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünde meydana geldi. 9 yaşındaki ikiz kardeşler Bünyamin ve Cengiz T. köydeki dereye yüzmek için girdi. Kardeşlerin suda çırpındığını gören arkadaşları, köydekilere haber verdi. Köylüler tarafından sudan çıkartılan ikiz kardeşlerin boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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