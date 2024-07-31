Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,20 olarak belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 20:17, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 20:18
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin Kurumlar Vergisi Sirküleri'ni yayımladı.
Uygulanacak değerleme oranı
Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,20 olarak tespit edildi.