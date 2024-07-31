Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu

Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 22,20 olarak tespit edildi.

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