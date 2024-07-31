Ücretsiz Okutulacak Öğrenci-Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı

Bu Kılavuzda yer alan usul ve esaslar yalnızca 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar için geçerlidir.

Ücretsiz okutma kurumların öğrenim ücretlerini kapsamaktadır. Kurumdan alınacak diğer hizmetler için (yemek, kıyafet, servis, etüd vb.) kurum tarafından ayrıca ücret belirlenebilir. Bu nedenle ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak kişilerin kurumun diğer hizmetleri ile ilgili şartları hakkında önceden bilgi almaları gerekmektedir. Tercihler yapıldığında başvuru sahibi kurumun diğer hizmetleri ile ilgili şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Özel öğretim kurumlarının ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları %3'lük ücretsiz öğrenci oranının %2'lik kısmı için Bakanlığımızca hazırlanan modül üzerinden yerleştirme yapılacak, kalan %1'lik kısım için yerleştirme işlemleri kurumlarca yapılacaktır.

Özel öğretim kurumlarında ücretsiz okumak üzere başvuru yapacak öğrenci/kursiyerlerin başvuru ve tercih işlemleri farklı usullerde gerçekleştirilecektir. Buna göre;

Okulların başvuru işlemleri öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan, tercih işlemleri ise e-Okul sistemi üzerinden öğrenci veli/vasisi tarafından yapılacaktır. Her öğrenci en az 5 en fazla 10 kurum tercihinde bulunabilecektir. İlgili mevzuatına göre sistem üzerinde oluşacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Özel kursların (özel öğretim kursları, özel çeşitli kurslar, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri gibi) başvuru ve tercih işlemleri il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecektir. 16 yaşından küçük aday kursiyerlerin her başvuru ve tercih işlemi il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından; 16 yaşından büyük aday kursiyerlerin ilk başvuruları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından; tercih işlemleri ise e-Özel modülü üzerinden aday kursiyerin kendisi tarafından yapılacaktır. En fazla 5 kurum tercihi yapılacak olup bir kurs programının her dönemi için bir başvuru alınacaktır. İlgili mevzuatına göre sistem üzerinde oluşacak puan sıralamasına göre yerleştirmeler sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü (operatörlük) eğitim kurslarına başvuru ve tercih işlemleri il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecektir. Başvurular kursa kayıtta istenen belgelerle birlikte aday kursiyerlerin kayıt olmak istedikleri kurumun bağlı olduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacaktır. Aday kursiyer en fazla 5 kurs tercihi yapabilecektir. Yerleştirmeler mevzuatta belirtilen süreler içerisinde, puan üstünlüğüne ve tercih sırasına göre Özel MTSK Modülü üzerinden yapılacaktır.

Kurumlara sistem üzerinden yerleşen öğrenci/kursiyerlerin süresi içinde ilgili kuruma kayıt yaptırmaması durumunda, öğrenci/kursiyerler ücretsiz okuma haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Bu başvuru ve yerleştirme işlemi yalnızca 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda öncelik verilen çocuklara yönelik olduğundan, bu süreç sonunda kurumun boş kontenjanı kalması durumunda işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Özel Okullar İçin Başvuru ve Yerleştirme Takvimi İşlem Tarihi Yapılacak İşlem 31 Temmuz 2024 - 12 Ağustos 2024 Başvuruların Alınması 13 Ağustos 2024 - 18 Ağustos 2024 Özel Okul Tercihlerinin Yapılması 19 Ağustos 2024 - 20 Ağustos 2024 Özel Okulların Ek-8 Kapsamında Puan Tercihini Yapması 22 Ağustos 2024 Yerleşme Sonuçlarının İlanı 22 Ağustos 2024 - 28 Ağustos 2024 Kayıt İşlemlerinin Tamamlanması 29 Ağustos 2024 e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde Ücretsiz Okutulacak Öğrenciler İçin Boş Kontenjanların İlanı

Ahmet KANDEMİR