Bolu'da traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadın öldü
Bolu'da traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Temmuz 2024 23:05, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2024 23:06
Merkeze bağlı Susuzkınık köyünün çıkışında bulunan çeşmeden traktöre bağlı tankere su doldurmaya çalışan Fikriye A. (70), kıyafetini ve kolunu traktörün şaftına kaptırdı.
Traktörün şaftı ile su tankeri arasına sıkışan kadını gören yakınları traktörü durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Fikriye A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.