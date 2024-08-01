1 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Burdur İl Başkanlığı ile Burdur Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Belediye Başkanları toplantısına katılacak.

(Burdur/10.00/11.00/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon Valiliğini, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Trabzonspor'un 50. yıl etkinliğine katılacak, basın açıklaması yapacak, İl Sağlık Müdürlüğünün sunumuna katılacak.

(Trabzon/09.00-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valiliğini, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Gazete Sayfalarında Şampiyonluk Sergisi'ne katılacak, Trabzon Gazeteciler Cemiyetine, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şube Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek ve UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasını izleyecek.

(Trabzon/09.00-20.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/10.00-21.30)

2- Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

- Kadın voleybol dışında; atletizm, okçuluk, yüzme, boks ve yelken branşlarında 16 sporcu daha müsabakaya çıkacak.

(Paris/10.00/08.30-20.50)

3- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek.

(Trabzon/20.30)

4- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında San Marino'nun La Fiorita ekibine konuk olacak.

(San Marino/21.45)

5- Türkiye Futbol Federasyonu ile beIN Medya Grup arasında Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yayın ihalesinin imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

6- TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)