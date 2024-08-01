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Haniye için ilk cenaze töreni Tahran'da yapılıyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen alçak suikastta şehit oldu. Hamas lideri için ilk tören Tahran'da yapılıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 08:43, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 08:44
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Haniye için ilk cenaze töreni Tahran'da yapılıyor

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen alçak suikast sonucu şehit oldu.

Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Şehit olan İsmail Haniye için ilk cenaze Tahran'da düzenleniyor. Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törende Haniye'nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırılıyor.

Ardından istikamet, halkın katılımı ile Azadi Meydanı olacak.Haniye'nin naaşı daha sonra havayolu aracılığı Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek.

Haniye Katar'da toprağa verilecek

Haniye için, yarın Katar Ulusal Camii'nde de ayrı bir tören düzenlenecek. Cenaze, cuma namazının ardından halkın katılımıyla Katar'da toprağa verilecek.

Törene İslam dünyası başta olmak dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

Şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da alçak bir suikasta uğramıştı.

İsmail Haniye'nin geçmişi

İsmail Haniye 1963 yılında Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati mülteci kampında doğdu. Yıllar içinde Filistin davasının kilit isimlerinden olan Haniye, 1980'li yıllarda direniş hareketinin içinde yer aldı.

1989'da Birinci İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı, 3 yıl cezaevinde kaldı. Ardından birçok direnişçiyle beraber, 1992 yılında serbest bırakılarak Güney Lübnan'a sürüldü. Sürgünün ardından Gazze'ye geri döndü. Gazze'ye döndükten sonra Filistin davası için mücadeleye devam etti.

1999 ile 2004 yılları arasında Hamas Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

Filistin'de yapılan seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Haniye, hareketin Başbakan adayı olarak açıklandı. Bir yıl sonra evine düzenlenen füze saldırısından sağ kurtuldu.

Haniye, 2014 ile 2017 arasında Gazze Şeridi Yönetimi Başkanlığını üstlendi. Bir yıl sonra ABD'nin terörist olarak tanımlamasının ardından Katar'a gitti.

Filistin'in haklı davasını Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak sürgünde yürüttü. Bu süre zarfında İsmail Haniye'nin sadece kendisi değil ailesi de hedefteydi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında 3 oğlu, 4 torunu ve kız kardeşini kaybetti.

Haniye, Filistin davası için verdiği mücadelede Türkiye'yi hep yanında buldu. Son olarak Nisan ayında Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Erdoğan'a Hamas hareketini Kuvay-ı Milliye'ye benzettiği için teşekkür etmişti.

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