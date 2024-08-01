Paris 2024'te gümüş madalya alan Yusuf Dikeç dünya gündeminde!

Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular başladı
Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular başladı
Doğalgaza zam: Enflasyon nasıl etkilenecek?
Doğalgaza zam: Enflasyon nasıl etkilenecek?
'Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 420,5'
'Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 420,5'
Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru
Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru
KKM'ye stopaj geldi
KKM'ye stopaj geldi
Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı
Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı
AYM'den Can Atalay hakkında karar
AYM'den Can Atalay hakkında karar
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Haziran'da başlayan bir dezenflasyon süreci var
Cevdet Yılmaz: Haziran'da başlayan bir dezenflasyon süreci var
Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Valilikten 'haşema giyen kadının havuza alınmamasına' dair açıklama
Valilikten 'haşema giyen kadının havuza alınmamasına' dair açıklama
2024-ÖZYES başvuruları başladı
2024-ÖZYES başvuruları başladı
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Ana sayfaHaberler Spor

Paris 2024'te gümüş madalya alan Yusuf Dikeç dünya gündeminde!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünyada gündem oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 09:57, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:11
Yazdır

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

YUSUF DİKEÇ GÜNDEM OLDU!

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Dikeç ve rakibi Damir Mikec'in fotoğraflarını yan yana getirip paylaşımda bulundu.

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde görevini sürdürmekte. Jandarma Gücü Spor Kulübü sporcusu Yusuf Dikeç, 51 yaşındadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber