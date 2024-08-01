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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 10.834,72 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 13:16, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 13:17
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 196,13 puan artışla 10.834,72 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,78 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,50 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,34 ile taş toprak oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından risk iştahının güçlenmesine karşın, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına devam edebileceğine ilişkin yönlendirmelerle karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Fed, dün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyali verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti.

Eylül ayındaki toplantı da dahil gelecek toplantılar hakkında hiçbir karar almadıklarını belirten Powell, Komitenin genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktardı.

Günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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