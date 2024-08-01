Altının gramı 2 bin 605 liradan işlem görüyor

Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular başladı
Özel okul ve kursların ücretsiz kontenjanları için başvurular başladı
Doğalgaza zam: Enflasyon nasıl etkilenecek?
Doğalgaza zam: Enflasyon nasıl etkilenecek?
'Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 420,5'
'Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 420,5'
Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru
Süleyman Soylu'dan dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru
KKM'ye stopaj geldi
KKM'ye stopaj geldi
Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı
Erdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı
AYM'den Can Atalay hakkında karar
AYM'den Can Atalay hakkında karar
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Cevdet Yılmaz: Haziran'da başlayan bir dezenflasyon süreci var
Cevdet Yılmaz: Haziran'da başlayan bir dezenflasyon süreci var
Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini silahla vurarak öldürdü
Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
Doğal gaza yüzde 38 zam yapıldı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
İzmir Urla'daki orman yangında 1 tutuklama
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Numan Kurtulmuş TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Valilikten 'haşema giyen kadının havuza alınmamasına' dair açıklama
Valilikten 'haşema giyen kadının havuza alınmamasına' dair açıklama
2024-ÖZYES başvuruları başladı
2024-ÖZYES başvuruları başladı
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
Mahmut Abbas, Türkiye'ye geliyor: TBMM'ye hitap edecek
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
'İsrail bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir'
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
Meclis, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda 924 saat mesai yaptı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
AYM, dilekçede kullanılan ifadeler nedeniyle iş akdi feshini hak ihlali saydı
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Bahçeli: Haniye suikastı hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracak
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Erdoğan: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 2 bin 605 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 605 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 10:15, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:15
Yazdır
Altının gramı 2 bin 605 liradan işlem görüyor

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,64 artışla 2 bin 606 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 2 bin 605 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 306 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 157 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,51 üstünde 2 bin 447 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 altında 2 bin 445 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceği sinyali verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğini ifade etti.

Fed'in para politikası kararı ve Powell'ın yönlendirmeleriyle tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06'ya geriledi.

Analistler, faiz indirimlerinin yaklaşması ve tahvil faizlerindeki gerilemenin altın başta olmak üzere kıymetli madenlerin fiyat artışlarını desteklediğini söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde işsizlik verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber