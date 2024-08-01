Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile öndeki otomobilde bulunan H.K, (68), A.M, (14), E.M. (8) ile E.M. (7) yaralandı.

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