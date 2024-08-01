Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

"Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı alilerinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır.

Son günlerde yeniden hortlayan yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Terfi ve atama dosyaları ele alınacak

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.