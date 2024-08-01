İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 4,21 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 72.80'e yükseldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 12:40, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:41
İstanbul'un temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'un enflasyonu temmuzda aylık bazda yüzde 4,21 artış kaydetti.
Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,21 yükseldi.
Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,04 oranında arttı.
İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 72,80'e, toptan fiyatlar ise yüzde 55,12'ye çıktı.