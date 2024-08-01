MSB: Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Aktürk, TSK komuta kademesinin şekillendiği 2024 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edileceğini söyledi. Aktürk, "Cumhurbaşkanımızın onayının ardından önümüzdeki saatlerde açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

'IRAK'TA 25 HEDEF BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ'

Ardından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son 1 haftada 67, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1588 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 26 Temmuz'da icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin de Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıklayan Aktürk, "Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet mağara ve tünel tespit etmiştir. Tespit edilen mağara ve tüneller dahil arama-tarama faaliyetlerinde; çok sayıda el ve sis bombası, mayın ve el yapımı patlayıcı, havan, uçaksavar ve makineli tüfek mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'HUDUTLARDA 310 ŞAHIS YAKALANDI, 916 ŞAHIS ENGELLENDİ'

Zeki Aktürk, hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara ilişkin de "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 412'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975'e yükselmiştir. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilo 156 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir" dedi.

'İSRAİL'İN SALDIRILARI, ÇATIŞMALARIN YAYILMASI RİSKİNİ ARTIRMAKTA'

Daha sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Aktürk, "İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaşmıştır. Gazze'de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun halde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir. İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.