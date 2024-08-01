Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
2023-2024 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 12:54, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:54
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan Galatasaray - Beşiktaş müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.