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Kastamonu'da silahlı saldırgan 2 polisi yaraladı

Kastamonu'da silahlı saldırgan ihbar üzerine giden polis ekibine silahla ateş açtı, 2 polisi yaraladı. Bir apartmana saklanan zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 13:09, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 13:30
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İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibine silahla ateş açtı.

İki polis memurunun yaralandığı olay nedeniyle aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Şüphelinin bir apartmanın giriş katına girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da bölgeye gelerek incelemeler yaptı.

Ekiplerin zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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