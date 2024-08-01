DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil

Haniye'nin 2012 yılındaki Türkiye ziyareti kapsamında parti genel başkanları ile görüşmeler gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, İsmail Haniye'nin görüşmelerdeki gündemin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirttiği aktarıldı.

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