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YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM, internet sitesinden YÖKDİL/2 sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 14:06, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:08
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YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 1 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

DİKKAT!

11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar

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