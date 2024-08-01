PDF Oluşturma İçin 2024'ün En İyi Adobe Acrobat Alternatifi

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2024'ün En İyi Adobe Acrobat Alternatifi ile PDF Oluşturma

PDF dosya biçimi, farklı teknolojik araçları ve işletim sistemlerinde biçimlendirmeyi değiştirmeden bir belgeyi başkalarıyla paylaşmak için yaygın olarak kullanılıyor. Dijital araçların hayatın her alanında daha çok karşımıza çıktığı bu dönemde dijital belgelerin oluşturulması, düzenlenmesi, dönüştürülmesi mesleki ve bireysel hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Örneğin tarihi metinleri PDF dosyası olarak kopyalayabiliyoruz, milyonlarca kitaba PDF ortamında ulaşabiliyoruz, okuma sırasında üzerine belgeler üzerinde notlar alabiliyoruz.

En İyi Adobe Acrobat Alternatifi ile PDF Oluşturma

Şirketimiz adına imza atacağımız sözleşmenin maddelerine ilişkin düzeltmeleri PDF dosyası üzerinde arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Word, Excell, JPG veya başka bir formattaki bir belgeyi dosyayı PDF yapma komutuyla PDF'ye dönüştürüyoruz. Yaptığımız herhangi bir alışverişten sonra ürün faturası, cep telefonumuza veya e-mail adresimize PDF dosyası olarak geliyor. Dünyada en yaygın bilinen PDF yazılımı olan Adobe Acrobat; PDF oluşturma, PDF düzenlemek, farklı formatlardaki bir dosyayı PDF'e dönüştürme, imzalamak ve paylaşmak için çeşitli özellikler ve işlevler sunar. Fakat son dönemlerde Acrobat Reader ile benzer işlevlere sahip olan, hatta Adobe Acrobat'tan daha fazla özellik sunan çeşitli alternatifler geliştirildi.

Bu makalede, PDF formatındaki belgelerinizi düzenlerken deneyimlerinizi geliştirmek için en iyi Adobe Acrobat alternatiflerinin sahip olduğu işlevleri ve özellikleri inceliyoruz. Onlarca işlevi bir arada sunan ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip profesyonel bir PDF düzenleyici arıyorsanız bu makale size yardımcı olacaktır.

İnsanlar niçin Adobe Acrobat'ın alternatifini arıyor?

Akla gelen ilk PDF düzenleyici Acrobat olsa da insanlar çeşitli gerekçelerle Acrobat'ın alternatiflerini arıyor. Bu arayış; kurulum ve depolama alanı gibi teknik sebepler, kullanım kolaylığı, pratiklik ve ekonomiklik gibi çeşitli sebeplere dayanıyor.

1-Uygulama indirme, alan ayırma zorunluluğuna karşı online işlemlerin pratikliği

Acrobat'ın onlarca yıllık geçmişinin getirdiği yoğun yapısı ve eklentileri; bilgisayar, tablet veya cep telefonunun belleğinde önemli bir alan ayrılması gerektiriyor. Ayrıca cihazın RAM'ini önemli bir düzeyde meşgul ediyor. Bu özellikleriyle Acrobat, bazı cihazlar için hantal hale geliyor.

Adobe Acrobat'ın cihazların performansını etkileyebilecek kadar yoğun olması PDF oluşturma ve düzenleme için bilgisayar, telefon veya tableti yormayan çok daha hafif çözümleri cazip hale getiriyor.

Acrobat alternatiflerinin bir kısmı yine uygulama dosyalarını cihazınıza indirip kurulum işlemi yapmanızı gerektiriyor. Ayrıca bunların güncelleme işlemlerini de takip etmek gerekiyor. Oysa program kurulumuna ve güncellemeye ihtiyaç duymayan alternatifler de var. Online PDF düzenleyicileri, ilgili belgeyi sayfaya yükledikten sonra sadece PDF oluştur, PDF yap gibi birkaç kelimelik komutla hızlı ve kolay biçimde işlem yapmanızı sağlıyor.

Çalışırken kullandığı cihazın performansını düşürmek istemeyen, program kurulumu ve güncellemesiyle uğraşmak istemeyenler için PDF Guru iyi bir alternatif. Çünkü PDF Guru, Acrobat ile yapabildiğiniz işlemleri herhangi uygulama yüklemeye gerek kalmadan PDF Guru adresinden online olarak yapmanızı imkan sağlıyor.

2. Kullanışlı menü ve arayüzle PDF oluşturma

Kullanışlı menü ve araç ile pdf oluşturma

Acrobat Reader, onlarca yıllık geleneksel arayüzüne zaman içinde eklemeler yaptı. Ancak bu arayüzün karmaşık bir yapıya büründüğü yönünde kullanıcı şikayetleri bulunmaktadır. Arayüzdeki her bir özelliğin kullanılması için verilen yönergelerin yeterince açık olmaması kafa karışıklığına yol açabiliyor.

Daha önemli bir problem ise standart üyelik sahibiyseniz karşınıza sık sık çıkan "Pro" üyelik yönlendirmesi. Öyle ki çalışmanızın ortasında açılan pencerede kullanmak istediğiniz özellik için daha fazla ödeme yapmanız gerektiğini görmek sinir bozucu olabilir. Bu tür tatsız sürprizlerden kurtulup hızlıca işinize odaklanmak istiyorsanız Acrobat Reader'ın alternatiflerine göz atmanızda yarar var. Bu açıdan bakıldığında ihtiyaç duyulan tüm özelliklere kolayca ulaşılabilecek bir arayüz oluşturan alternatifler öne çıkıyor. PDF oluşturma, dönüştürme, düzenleme, imzalama gibi farklı işlevleri yerine getirmek için daha sezgisel bir platform ihtiyaç haline geliyor. Bu noktada online PDF düzenleyicileri daha avantajlı görünüyor. Çünkü online PDF düzenleyicilerine internetin kullanılabildiği Windows, Android veya iOS tabanlı her araçta kolayca ulaşılabiliyor. İkinci olarak Online PDF düzenleyicileri web sayfaları üzerinden rahat ve kullanıcı dostu menü sunuyor.

Online alternatifler karşılaştırıldığında PDF Guru'nun her seviyeden kullanıcının kolayca adapte olabileceği sezgisel bir arayüz oluşturduğu görülüyor. PDF Guru, sade ve kullanışlı menülerle kullanıcıların PDF düzenleme ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlıyor.

3. Zengin Özelliklerin hepsini Bir arada Bulmak

Alternatif PDF düzenleyicilerinde farklı formatlardaki bir dosyayı PDF yapma, PDF'e dönüştürme, PDF düzenleme, birleştirme ve sıkıştırma gibi bazı temel özelliklerin standart olduğunu görüyoruz. Ancak özel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak bazı PDF düzenleyiciler Adobe Acrobat'ta bulunmayan özellikler de sunarak işlerinizi kolaylaştırıyor.

Örneğin PDF Guru, temel özelliklere ek olarak birçok alternatifte olmayan bazı özellikler sunuyor. Bunlardan birkaçı şöyle: Not ekleme ve metinde istediğiniz yerleri vurgulama, görüntülerden PDF oluşturma, PDF birleştirme ve bölme, PDF üzerine yazı yazma, gelişmiş güvenlik seçenekleri. Bu ve bunun gibi daha pek çok özelliği kullanışlı bir arayüzle kolayca kullanabilirsiniz.

4. Aynı özelliklere daha az para ödemek

Kullanıcıların Acrobat Reader'a alternatif aramalarının nedenlerinden biri de ekonomik. Acrobat Reader'ın alandaki yaygınlığının avantajıyla belirlediği üyelik ücretleri bazı kullanıcılar için yüksek. Ekonomik olarak daha avantajlı olan "Standart" paketi satın aldığınızda bazı özellikleri kullanma şansına sahip olamıyorsunuz. Online PDF düzenleyicileri ekonomik açıdan da kurulum yapılan programlara göre avantajlı. Ayrıca satın aldığınız üyeliği istediğiniz zaman istediğiniz cihazda kullanabiliyorsunuz. Örneğin PDF Guru ile avantajlı ücretlerle satın aldığınız üyeliği hem telefonunuzda hem bilgisayarınızda hem de tabletinizde kullanabilirsiniz.

SONUÇ

Siz de teknoloji dünyasında yeniliklere açık biriyseniz Adobe Acrobat Reader alternatifi yazılımlardan birini kullanabilirsiniz. Bu alternatifleri karşılaştırdığımızda PDF Guru; kullanım kolaylığı, kullanıcı dostu ve sezgisel arayüzü, güvenlikli yapısı, çoklu platform desteği, hız ve performansı ve ekonomik olması gibi özellikleriyle öne çıkıyor ve denemeyi hak ediyor.