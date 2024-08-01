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200 milyonda bir görülen mavi ıstakoz Ayvalık'ta bulundu

Dünya çapında 200 milyonda bir görünen mavi ıstakoz Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında görüntülendi. Bir hayalet ağa takılan ıstakoz, dalgıç Nedim Kartal tarafından kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 14:15, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:42
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Nedim Kartal, gazetecilere, su altı canlı çeşitliliğine sahip olan Ayvalık'ta bu alanda çalışmalar yaptıklarını, farklı ve nadir görüntülere rastladıklarında bunu kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Görüntülediği son deniz canlısıyla ilgili bilgi veren Kartal, "Dünyada çok nadir görülen, bazı kaynaklara göre 2 milyon, bazı kaynaklara göre ise 200 milyonda bir rastlanan mavi renkli ve renk mutasyonuna uğramış bir ıstakoz türü" dedi.

Kartal, bu önemli kaydın, Ayvalık'ın su altı zenginliğini de ortaya koyan bir detay olduğunu vurguladı.

Mavi ıstakozun aynı türdeki diğer canlılardan farklı olmadığını dile getiren Kartal, şöyle konuştu:

"Domuz balığı Akdeniz ve Bodrum taraflarında sık görülürken, Ayvalık ve çevresinde nadir görülebiliyor. Papağan balığı ise yeni yeni bu taraflara gelmeye başladı. Ancak istilacı tür dediğimiz, aslan balığı, balon balığı gibi su altı canlıları ise henüz Ayvalık'ta görülmüş değil. Kısacası Ayvalık suları, küresel ısınmadan o kadar etkilenmiş değil. Bu yüzden de mavi ıstakozun küresel ısınma sonucunda bu sulara gelebileceğine ihtimal vermiyorum."

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