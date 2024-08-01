Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli Uzman Çavuş Ünlü'nün geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye sevk edildiği ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarılmıştı.