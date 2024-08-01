Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda arıza

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Balat-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır. Balat-Eminönü istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadesine yer verildi.

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