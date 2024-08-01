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Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bazı lisans programına devam etme imkanı sunulacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 18:05, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 18:08
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Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı

YÖK'ten yapılan açıklamada, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yeni açılan yapay zeka temelli ön lisans programlarından mezun olanlara DGS ile çok sayıda lisans programına devam etme imkanı sunulacağı belirtildi.

Adayların söz konusu programları tercih ederken bu hususu dikkate almalarında yarar görüldüğü bildirilen açıklamada, yapay zeka temelli ön lisans programları şöyle sıralandı:

"Yapay zeka operatörlüğü, büyük veri analistliği, otonom sistemler teknikerliği, dijital dönüşüm elektroniği, robotik ve yapay zeka, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü, imalat yürütme sistemleri (mes operatörü), kurumsal bilişim uzmanlığı, insansız araç teknikerliği, ön-yüz yazılım geliştirme, arka-yüz yazılım geliştirme."

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