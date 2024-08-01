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Milli sporcu Yusuf Dikeç: Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor

Milli atıcı Yusuf Dikeç, "Bizim ilk bakışta görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Bunu atış yapan insanlar da çok iyi bilir. Kalbimiz, yüreğimiz patlayacak gibi oluyor. Bunu hissettirmemeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 19:18, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 19:20
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Milli sporcu Yusuf Dikeç: Görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandı. Atıcılıkta olimpiyatlarda gelen ilk madalya olan bu başarının ardından yurda dönen Yusuf Dikeç için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından açıklamalarda bulunan Yusuf Dikeç, "24 yıllık çalışmanın sonucunda sonuca ulaştık. 24 yıllık emeğin, çalışmanın yorgunluğunu bugün çıkarttık diyebiliriz. Çok mutluyuz. Ülkemize Cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için. Söyleyecek çok şey var ama çok heyecanlı ve mutluyuz. Olimpiyatlara bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla gittik. Hedefimiz altın madalya almaktı. Bu sene çok iyi hazırlandık. Şubat ayında Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Almanya'da yapılan turnuvada da birinci olmuştuk. Hedefimiz altın madalyaydı son ana kadar gittik. Bir sporcu yarışmaya gittiği zaman nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla gitmeli. Bizim bu yarışmada şans yanımızda değildi. Rekor atarak finale çıkmamız bizim iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Tüm şanssızlıklara rağmen ülkemize gümüş madalya kazandırdık" şeklinde konuştu.

"KALBİMİZ, YÜREĞİMİZ PATLAYACAK GİBİ OLUYOR"

Atış yapan insanların kendisini daha iyi anlayacağını aktaran Dikeç, "Bizim ilk bakışta görünüşümüz rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Bunu atış yapan insanlar da çok iyi bilir. Kalbimiz, yüreğimiz patlayacak gibi oluyor. Bunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Ekipmanla ilgili hiçbir sıkıntımız ve sorunumuz yok. Ben iki göz açık attığım için ekipmanla rahat edemiyorum. Ondan dolayı ekipman kullanmıyorum. İnsanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekir. Her zaman en doğal ve en rahatıyla." ifadelerini kullandı.

"24 YILLIK ÇAŞIŞMANIN SONUNDA BAŞARIYA ULAŞTIK"

24 yıllık çalışmanın ardından başarıya ulaştıklarını belirten Yusuf Dikeç, "Dünya basınının bizi konuşması bizi de mutlu ediyor. 24 yıllık çalışmanın sonunda başarıya ulaştık. Ben bu sene kotayı biraz geç almıştım. Dünya sıralamasında ilk 5 ve 7'nin içerisindeydim. Kotayı aldık. Tabii kotayı aldıktan sonra madalyayı aldık. Madalyayı 85 milyon Türkiye adına aldık. Rolünü iyi oynadığın zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Biz de elimizden geleni yaptık ve ortaya güzel bir başarı çıktı diye düşünüyorum" dedi.

"ÜLKEMİ İYİ TEMSİL ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan paylaşımlar hakkında da konuşan Dikeç, "Sosyal medyayı çok aktif kullanan biri değilim. Arkadaşlar söyledi şaşırdım açıkçası. Bir sporcu yurt dışına gittiği zaman ülkesini temsil eder. Ben ülkemi 24 yıldır iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. İnsanların dünyanın dört bir yanından olumlu yorumlar yapması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bir sonraki hedefimiz 2028 Los Angeles. Altın madalyayı kazanan arkadaşımıza 'bu madalyayı sana emanet ediyoruz 2028'de geri alacağız' dedim" diyerek sözlerini noktaladı.

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