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Somali'de şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü toprağa verildi

Görevlendirildiği Somali'de kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü, kılınan cenaze namazı sonrası baba ocağı Seyitgazi ilçesi Kümbet Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 19:45, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 19:47
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Somali'de şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü toprağa verildi

İzmir Tersanesi Komutanlığı'na mensup olan ve Somali'de görevlendirilen, 30 Temmuz tarihinde ise geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü (50), son yolculuğuna uğurlanmak üzere hava yoluyla Eskişehir'e getirilmişti. Eskişehir'den de baba ocağı olan Seyitgazi ilçesi Kümbet Mahallesi'ne getirilen Ünlü'nün cenazesine, 90 yaşındaki annesi Saniye Ünlü, eşi Yeliz Ünlü, çocukları Nazmiye, Furkan ve Taha Ünlü'nün yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, birçok önemli isim ve mahalleli katıldı. Taziyeleri kabul eden şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün ailesinin gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Daha sonra Ünlü'nün eşi ve çocukları şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

Alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrasında şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü, Kümbet Mahallesi'nde bulunan kabristana defnedildi.

Ailesi şehidini son yolculuğuna asker selamı ile uğurladı.

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