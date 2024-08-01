Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, tavan fiyatındaki artışı uçuş tarifelerine yansıttı.

Yeni fiyatlandırmaya göre uçuşlarda satılan biletlerin yüzde 80'i 2 bin 503 TL olarak satışa sunulacak.

Kalan yüzde 20'lik kısım ise tavan fiyat olan 4 bin 3 TL üzerinden fiyatlandırılacak.

Tavan fiyat uygulaması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yürürlüğe girmişti.