Heniyye'nin naaşı cuma günü defnedilmek üzere Katar'a getirildi

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, Heniyye'nin cuma namazı sonrası Doha'daki Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirilmişti.

Heniyye için bugün İran'ın başkenti Tahran'da da cenaze töreni düzenlenmişti.

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