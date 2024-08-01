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Heniyye'nin naaşı cuma günü defnedilmek üzere Katar'a getirildi

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin naaşı, cuma günü defnedilmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 21:52, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 22:27
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Heniyye'nin naaşı cuma günü defnedilmek üzere Katar'a getirildi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yer alan habere göre, Heniyye'nin naaşı, cuma günü defnedileceği Doha'ya getirildi.

Heniyye için bugün İran'ın başkenti Tahran'da da cenaze töreni düzenlenmişti.

Hamas'tan dün yapılan açıklamada, Heniyye'nin cuma namazı sonrası Doha'daki Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirilmişti.

- Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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