Hizbullah'tan İsrail'e yoğun füze saldırısı
Hizbullah, üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümünün ardından İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırısı düzenledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ağustos 2024 23:48, Son Güncelleme : 01 Ağustos 2024 23:48
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından bölgede gerilim artıyor. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyine onlarca füze fırlatıldığı bildirildi.
İsrail ordusu uyarı sirenlerinin çaldığını belirtirken, detaylı bilgi paylaşmadı.
İsrail Chamaa'yı vurdu: 4 ölü
İsrail'in erken saatlerde Lübnan'ın Chamaa kasabasına düzenlediği saldırıda ise 4 Suriyelinin hayatını kaybettiği, çok sayıda Lübnanlının da yaralandığı bildirildi.