Bazı Üniversitelerde fakülte, yüksekokul, enstitü, kuruldu
Bazı Üniversitelerde fakülte, yüksekokul, enstitü, kurulmasını içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 00:21, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 00:26
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 8785
1- Ekli I sayılı listede belirtilen yüksekokul, fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen yüksekokul, fakülte ve enstitülerin kapatılmasına,
2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
1 Ağustos 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI