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Bazı Üniversitelerde fakülte, yüksekokul, enstitü, kuruldu

Bazı Üniversitelerde fakülte, yüksekokul, enstitü, kurulmasını içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 00:21, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 00:26
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Bazı Üniversitelerde fakülte, yüksekokul, enstitü, kuruldu

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8785

1- Ekli I sayılı listede belirtilen yüksekokul, fakülte ve enstitülerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen yüksekokul, fakülte ve enstitülerin kapatılmasına,

2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Ağustos 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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