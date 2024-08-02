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23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir sene uzatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 07:48, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 07:48
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23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nun görev süresi uzatıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Halen 281 olan general ve amiral sayının, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacağı ifade edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel Orgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Kadir Yıldız Oramiralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu da Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Dönel, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Söz konusu terfiler, 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda; Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel'in rütbesi orgeneralliğe, Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı korgeneralliğe, Tuğgeneraller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Dönel, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş tümgeneralliğe yükseltildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 47 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Buna göre, albaylar Oğuzhan Pehlivan, Ümit Çelik, Kutluhan Arafat, Ali Gürcan, Erhan Kılıçaslan, Tuncay Özkumru, Serkan Aydın, Mustafa Öztürk, Hayrettin Dönmez, Murat Yetiş, Kadir Çelik, Tahir Kılıç, Numan Kıral, Haluk Erdem, Tarık Çetin, Bülent Akdeniz, Alpaslan Güldal, Mert Önen, İlker Ata Akhun, Bülent Barış Sarp, Erkan Günal, Cavit Tütüncü, Mehmet Coşar, Mehmet Keret, Zeynel Abidin Alptekin, Sabri Gökhan Karamürsel, Murat Rüştü Cizrelioğlu, Nail Türe, Oğuzhan Şimşek, Nejat Şimşek, Kamil Tumba, Ahmet Fatih Oğuz, Ali Osman Yurdagül, Tamer İleri, Hakan Bozkurt, Sertaç Öztürk, Halil Bulut, Mehmet Bahtiyar, Erdal Tunç, Mustafa Murat Kabukçu, Murat Kaya, İbrahim Can, Yalçın Tecimer, Zafer Koca, Fevzi Orkunt Canyaş, Mustafa Özcan, Özcan Özhun tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda; Koramiral Kadir Yıldız oramiralliğe, tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal koramiralliğe, tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin tümamiralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 14 albay tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Buna göre albaylar Erhan Gezginci, Soner Kazankaya, Halil İlker Avcı, Onur Kapçaklı, Rüştü Sezer, Mehmet Özgür Özömek, Ahmet İşci, Mehmet Tahir Göncüoğlu, Ahmet Özturşucu, Yücel Korkut, Ali Yılancı, Tayfun Öznel, Cihat Eryiğit ve Fatih Erden tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda; tümgeneral Yaşar Kadıoğlu korgeneralliğe, tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur tümgeneralliğe yükseltildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 16 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

30 Ağustos'tan geçerli olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Veli Tarakcı, Tümgeneraller Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut, Muammer Alper, Emre Tayanç, Davut Ala, Tuğgeneraller Şefik Atak, Nihat Ergün, Salih Büyük, Osman Akyıldız, Hacı Halil Osman, Mehmet Zeki Eren, Hakan Tutucu, Nurettin Hakan Büyükçulha, Ümit Durmaz, Mehmet Doğan, Sebahattin Kalkan, Osman Ziya Elgün, Mehmet Cihanoğlu, Mustafa Er, Gürcan Sezengöz, Kemal Balta, Murat Yalbır, Abdullah Katırcı, İsmail Yayan, Mehmet Can Tepedelen, Hasan Basri Erkuzu ve Kadir Eğriboyun'un görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Kararlar sonucu Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev süresi 1 yıl uzatılan isimler ise Tümgeneraller Selçuk Aygün ve Hüseyin Duman ile Tuğgeneraller Ender Kartal, Hakan Çanlı, Serhat Mehmet Orus ve İbrahim Galip oldu.

31 general ve amiral emekliliğe sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında, Tümgeneraller Sıtkı Varlı ve Faruk Metin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

Kararla, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında, Orgeneral Ali Sivri, Tuğgeneraller Mustafa Cüneyt Arıkan, Berat Acar, Halil Ünver, Ahmet Atilla Dündar, Emin Mehmet Terzioğlu, Serdar Gümüşhan, Erhan Akgül, Erdoğan Koçoğlu, Şenol Çetin, Mahmut Büyükcingi, Numan Yöner ve Esat Mahmut Yılmaz kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, Tuğamiraller Ercan Kireçtepe, İbrahim Kurtuluş Sevinç, Murat Fırat, Nilüfen Çotuk, Mustafa Saygılı, Erdinç Altıner, Yusuf Akyüz, Fatih Sezal ve Niyazi Uğur kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında da Tümgeneral Göksel Kahya, Tuğgeneraller Gürhan Ergürhan, Ali Öztürk, Doğan Mart, Haldun Taşan, Önder Şensöz ve Ömer Nafiz Gülmezoğlu'nun kadrosuzluk nedeniyle emekliliklerine karar verildi.

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