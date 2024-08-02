Sıcaklıklar yükseliyor! Meteoroloji'den kritik son dakika uyarıları

Haftanın son iş gününde plan yapanları yakından ilgilendiren açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji günün sağanak beklenen illerini tek tek açıkladı, sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında ve üzerinde olacak. İşte 2 Ağustos 2024 hava durumu tahminleri ve il il açıklamalar...

2 AĞUSTOS 2024 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; ülkenin kuzeydoğusu ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un kuzey ve doğu çevreleri ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu çevreleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç ve batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık