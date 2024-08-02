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Hakim ve Savcıların maaş artışı yürürlüğe girdi

2 Ağustos 2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazetede 7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış olup söz konusu Kanunun 58 inci maddesi ile hakim ve savcıların maaşları artırılmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 08:30, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 08:43
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Hakim ve Savcıların maaş artışı yürürlüğe girdi

Bilindiği üzere, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; "Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerine (40.000); Adalet Bakanlığı Müsteşarı, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ve diğer hakim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir." hükmü 30 Ocak 2024 tarihli ve 32445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 tarihli ve E: 2023/104, K: 2023/177 sayılı kararı ile Anayasanın 2., 10. ve 35. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiş, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verilmişti.

2 Ağustos 2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7524 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına (40.000); birinci sınıf hakim ve savcılardan 103 üncü maddedeki aylık ödeme oranı % 86 olanlara ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlere (35.000); diğer birinci sınıf hakim ve savcılara (30.000); birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara (26.000); diğer hakim ve savcılara ise (22.500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu Kanuna tabi olan hakim ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu fıkrada belirlenen ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenir."

Söz konusu düzenleme ile;

- Birinci sınıf hakim ve savcılardan 103 üncü maddedeki aylık ödeme oranı % 86 olanlar ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlerin ek tazminatı 18.156 TL,

- Diğer birinci sınıf hakim ve savcıların ek tazminatı 13.617 TL,

- Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcıların ek tazminatı 9.986 TL,

- Diğer hakim ve savcıların ek tazminatı 6.808 TL,
artırılmıştır.

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