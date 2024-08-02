Hakim ve Savcıların maaş artışı yürürlüğe girdi
2 Ağustos 2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazetede 7524 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış olup söz konusu Kanunun 58 inci maddesi ile hakim ve savcıların maaşları artırılmıştır.
Bilindiği üzere, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin
altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan; "Yargıtay Birinci Başkanı,
Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay
Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili,
Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerine (40.000);
Adalet Bakanlığı Müsteşarı, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa
ayrılmış hakim ve savcılar ve diğer hakim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık
ek tazminat ödenir." hükmü 30 Ocak 2024 tarihli ve 32445 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 tarihli ve E: 2023/104, K: 2023/177
sayılı kararı ile Anayasanın 2., 10. ve 35. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle
iptal edilmiş, kararın Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra
yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verilmişti.
2 Ağustos 2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7524 sayılı
Kanunun 58 inci maddesi ile 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,
Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay
ve Danıştay üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına (40.000); birinci sınıf
hakim ve savcılardan 103 üncü maddedeki aylık ödeme oranı % 86 olanlara ve Adalet
Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulunda fiilen
görev yapan müfettişlere (35.000); diğer birinci sınıf hakim ve savcılara (30.000);
birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara (26.000); diğer hakim ve savcılara
ise (22.500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu Kanuna tabi olan hakim
ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve
Uyuşmazlık Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu fıkrada belirlenen
ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenir."
Söz konusu düzenleme ile;
- Birinci sınıf hakim ve savcılardan 103 üncü maddedeki aylık ödeme oranı %
86 olanlar ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu
Teftiş Kurulunda fiilen görev yapan müfettişlerin ek tazminatı 18.156 TL,
- Diğer birinci sınıf hakim ve savcıların ek tazminatı 13.617 TL,
- Birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcıların ek tazminatı 9.986 TL,
- Diğer hakim ve savcıların ek tazminatı 6.808 TL,
artırılmıştır.