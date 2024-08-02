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Haniye Katar'da defnedilecek

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar'da cenaze töreni düzenlenecek. Doha'da kılınacak cenaze namazının ardından İsmail Haniye Luseyl kentinde defnedilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 09:25, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:27
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Haniye Katar'da defnedilecek

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye bir süredir yaşadığı Katar'da son yolculuğuna uğurlanıyor. İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde Cuma namazının ardından cenaze programı düzenlenecek.

Cenaze namazına Arap ve İslam dünyasından çok sayıda lider katılacak. Türkiye'den de geniş bir heyet Doha'daki programda hazır bulunacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve bir çok milletvekili törene katılacak.

Geniş bir gazeteci heyeti de cenaze törenini takip edecek. İsmail Haniye Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde defnedilecek.

Camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bugün tüm camilerde sela verilecek ve gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heniyye'nin şehit edilmesi münasebetiyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini" hatırlattı.

Erbaş, Heniyye için bugün tüm camilerde sela verileceğini ve cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

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