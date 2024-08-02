Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu

10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Düzenleme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli.

Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere 2 bin 500 liralık fark yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, fark ödemelerinin 7 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

YENİ VERGİ PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni vergi paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte usülsüz yapanlara ise; artırımlı cezalar uygulanacak. Gelir beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek.

Yeni düzenlemeyle işverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi de kaldırıldı. Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi yüzde 30'a çıkarıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 500 TL OLDU

Düzenlemeyle, 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak

Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.