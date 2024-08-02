KPSS maratonu pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
KPSS maratonu pazar günü yapılacak sınavlarla tamamlanacak
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Kadın doktora soygun şoku!
Kadın doktora soygun şoku!
Vergi paketi Resmi Gazete'de
Vergi paketi Resmi Gazete'de
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Başıboş sokak köpekleri yasası Resmi Gazete'de
Başıboş sokak köpekleri yasası Resmi Gazete'de
BTK'dan Instagram'a erişim engeli
BTK'dan Instagram'a erişim engeli
23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak
Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak
TSK'ya dair atamalar içeren kararname yayımlandı
TSK'ya dair atamalar içeren kararname yayımlandı
Vergi ve bazı kanunları içeren KHK'da değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve bazı kanunları içeren KHK'da değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Katliam gibi kaza! Otomobil kaldırımda yürüyen çocuklara çarptı
Katliam gibi kaza! Otomobil kaldırımda yürüyen çocuklara çarptı
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında
Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor
Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor
Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi
Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
Meclis yeni yasama yılına yoğun mesaiyle başlayacak
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
İstanbul'un temmuz enflasyonu belli oldu
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
Kaçak elektrikte 'yeni dönem tedbirleri' yolda
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
'Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşük emekli maaşı ek zamla birlikte 12 bin 500 TL oldu. Emekliye ek zam farkının yatacağı tarih merak edilirken SGK'dan son dakika açıklaması geldi. Buna göre, en düşük emekli maaşı farkı 7 Ağustos'ta hesaplarda olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 09:54, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:56
Yazdır
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu

10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yeni düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Düzenleme 1 Temmuz'dan itibaren geçerli.

Temmuz ayında aylıklarını alan emeklilere 2 bin 500 liralık fark yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, fark ödemelerinin 7 Ağustos tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

YENİ VERGİ PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni vergi paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte usülsüz yapanlara ise; artırımlı cezalar uygulanacak. Gelir beyanı ile hasılatı arasında yüzde 20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek.

Yeni düzenlemeyle işverenlere emekli çalışan için ödenen 5 puanlık destek primi de kaldırıldı. Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi yüzde 30'a çıkarıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 500 TL OLDU

Düzenlemeyle, 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak

Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber