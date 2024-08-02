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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,27 düşüşle 10.661,45 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 10:07, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:07
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 136,64 puan ve yüzde 1,27 azalışla 10.661,45 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,66 ve holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık ve inşaat oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 10.798,09 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) daha fazla faiz artırabileceğine ilişkin haber akışıyla negatif bir seyir izlediğini kaydederek, bugün ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın dün açıklanan veriler resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamaları da önemli oranda etkilerken, Fed'in hamlelerinin büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri ortaya çıktı.

Buna göre, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül ayındaki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği öngörülüyor.

Bugün ABD'deki istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.500 puanın destek, 10.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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