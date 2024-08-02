Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 175,72 puan azalışla 10.622,38 puana düştü. Toplam işlem hacmi 35,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2 ve holding endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,61 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,42 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankasının daha fazla faiz artırabileceğine ilişkin haber akışıyla negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın dün açıklanan veriler resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına yol açtı.

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamaları da önemli ölçüde etkiledi, Fed'in hamlelerinin büyüklüğüne ilişkin soru işaretleri ortaya çıktı.

Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül ayındaki toplantıda yüzde 30 ihtimalle 50 baz puanlık indirim yapılacağı öngörülüyor.

Günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'deki istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.