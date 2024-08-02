LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün

26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler başvuracak. 3'üncü nakil sürecinde başvuruları il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı LGS yerleştirme takviminde LGS 2. Nakil başvuru tarihleri olarak 29 Temmuz - 2 Ağustos günleri açıklanmıştı. Bu kapsamda LGS 2. Nakil başvuraları bugün sona eriyor. Tercih işlemleri 'e-okul' üzerinden yapılıyor.

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