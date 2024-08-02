Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak

TCMB, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Karahan Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla 8 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

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