Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor

YKS tercihleri için son gün
YKS tercihleri için son gün
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Fındık alım fiyatı belirlendi
Fındık alım fiyatı belirlendi
Temmuzda en çok araç satan markalar belli oldu
Temmuzda en çok araç satan markalar belli oldu
TBMM yeni uygulamalarla 'engelleri' kaldırıyor
TBMM yeni uygulamalarla 'engelleri' kaldırıyor
Temmuz ayında rekor ihracat
Temmuz ayında rekor ihracat
Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak
Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak
LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün
LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Başıboş sokak köpekleri yasası Resmi Gazete'de
Başıboş sokak köpekleri yasası Resmi Gazete'de
BTK'dan Instagram'a erişim engeli
BTK'dan Instagram'a erişim engeli
23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak
Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak
Vergi ve bazı kanunları içeren KHK'da değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve bazı kanunları içeren KHK'da değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Katliam gibi kaza! Otomobil kaldırımda yürüyen çocuklara çarptı
Katliam gibi kaza! Otomobil kaldırımda yürüyen çocuklara çarptı
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında
Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor
Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor
Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi
Haniye'nin şehit olması nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Uçak biletlerinde tavan fiyat arttı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
Yapay zeka temelli 2 yıllık mezunlarına 4 yıllık programlara geçiş imkanı
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
SGK ve 13 banka anlaştı: Emeklilere özel indirim uygulanacak
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
MİT'ten son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
İzmir BB'de yaralanmaya neden olan 7 memur görevden uzaklaştırıldı
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Açık öğretim ücretlerine yüzde 70 zam geldi
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 148 milyar dolar oldu
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
DMM: Haniye'nin 'Diyarbakır'ın özgürlüğünü isteriz' dediği doğru değil
Ana sayfaHaberler Spor

Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 12:10, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:54
Yazdır
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasında oynanacak.

Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Süper Kupa'da 9. randevu

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı 8 kez karşı karşıya getirdi.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki iki Süper Kupa mücadelesinde ise takımlar birer kez kupayı kaldırdı.

İlk kupa Beşiktaş'ın

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

En fazla Galatasaray kazandı

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok Galatasaray kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen, sonraki süreçte 7 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Beşiktaş ise 2006 ve 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 3'er kez kazandığı kupayı, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez havaya kaldırdı.

İlk maçlar Almanya'da oynandı

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa'da yapılan 12 karşılaşmada Galatasaray 6 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor 2'şer, Konyaspor ve Akhisarspor ise 1'er kez kupa sevinci yaşadı.

Son kupa 1 dakika oynandı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan son Turkcell Süper Kupa müsabakası bir dakika sürdü.

İki ekip arasında 30 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması gereken Süper Kupa maçı, yaşanan krizin ardından oynanamadı. TFF, karşılaşmayı 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatma kararı aldı.

Fenerbahçe Kulübünün müsabaka öncesi bazı taleplerinin kabul edilmemesi üzerine sarı-lacivertliler maça 19 Yaş Altı Takımı ile çıktı. Galatasaray, maçın ilk dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, yönetim kararıyla sahadan çekildi.

TFF Yönetim Kurulu, kupayı 3-0 hükmen galip saydığı sarı-kırmızılı takıma verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber