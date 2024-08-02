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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 12:38, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:39
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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!" başlığıyla yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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