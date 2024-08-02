Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!" başlığıyla yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini belirtti.