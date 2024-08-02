26 ilde DEAŞ operasyonu: 99 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde düzenlenen "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 13:43, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:44
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-4" operasyonları düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince düzenlenen ve 3 gün süren operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı.
Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.