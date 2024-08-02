Profesör Arıboğan: İnstagram politiğin dibidir

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak Arıboğan instagrama getirilen erişim engellemesini değerlendirdi.



İnstagramın politik bir mecra olmadığı, sadece resim paylaşıldığı yönündeki eleştirilere katılmadığını belirten Prof. Arıboğa "Madem instagram politik davranmıyor, neden politik bir sebeple Haniye paylaşımlarına engel getirdi" diye sordu. Profesör Arıboğan paylaşımını "İnstagram politiğin dibidir" sözleriyle bitirdi

Sosyal medya kullanıcısı Yavuz Yiğit de yaptığı açıklamada "Instagram'ı çok aktif kullanan biri olarak söylüyorum. Tamamen kapatılmasına karşıyım ama İnstagramın şunu bilmesi gerekiyor: Burası bağımsız bir ülke. İnstagram Türkiye'nin kurallarına uymak zorunda. Platform kafasına göre sansür uyguluyor. Heniyye'yi paylaşmak yasak Netenyahu'nun övülmesi serbest öyle mi? Ağzınızı açtınız mı bu aşağılık uygulamaya?" dedi

İşte Deniz Ülke Kaynak Arıboğan'ı paylaşımı