MHP'li Özdemir'den Ümit Özdağ'a sert tepki

MHP'li İsmail Özdemir, Ümit Özdağ'a ait olan bir videoyu paylaşarak Özdağ'ı sert bir dille eleştirdi.

Özdemir X paylaşımında: 'Türkiye'ye dış müdahale operasyonlarının yoğunlaştığı ve türlü "yeni siyasi senaryo" yazılımına koyulunduğu bir dönemde bu şahıs, ABD hükümetine danışmanlık yaptığını ve kendi ülkesi üzerinde hesap güden yabancı mihrakların planlarına taşeronluğuna soyunduğunu itiraf ediyor. Ne hikmetse ABD bu şahısla "doğrudan" temas kuruyor. Sahi ABD, Türkiye'de kimlerle doğrudan temastadır?' ifadelerini kullandı.