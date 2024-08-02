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Tarihi MİT operasyonu dünya basınında

MİT'in 7 ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirmesi dünyada büyük yankı buldu. Son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu son dakika olarak ekranlara taşındı. Basın kuruluşları yaptıkları yayınlarda Türkiye'nin rolüne dikkati çekti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 14:55, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:46
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Türkiye, tarihi istihbarat diplomasisi başarısına imza attı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, 7 ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirdi.

Dünya basını gelişmeyi son dakika gelişmesi olarak ekranlarına taşıdı.

Önde gelen Amerikan medya kuruluşları CNN, NBC, ABC ve FOX Ankara'daki takas görüntülerini canlı olarak yayınladı.

"Diplomasi başarısı"

CNN'in haberinde Türkiye ile iş birliği içinde varılan takas anlaşmasını "diplomasi başarısı" olarak tanımlandı.

Wall Street Journal gazetesi de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı" ifadesini kullandı.

CBS televizyonuna yorumcu olarak katılan Wilson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı William Pomeranz, bu operasyonun Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerindeki ara bulucu rolünü güçlendireceğine vurgu yaptı.

Pomeranz, "Türkiye, bu esir takasını başarabildiği için prestij kazanacak. Barış görüşmeleri yapmak için birçok girişim var ve bence bu operasyon temelde Türkiye'nin bu rolü oynamasına yardımcı olacak." dedi.

İngiliz SkyNews televizyonu da takası son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Bunun Soğuk Savaş'tan bu yana yapılan en büyük esir takası olduğu vurgusu yapıldı.

"Alışılmadık bir durum değil"

Alman basını da olaya geniş yer ayırdı. Welt televizyonuna konuşan uzman Nico Lange da Türkiye'nin bölgedeki gücüne dikkat çekti.

Lange, "Türkiye'nin her yönüyle müzakereye açık bir ülke olması alışılmadık bir durum değil. Aynı zamanda bu tür alışverişleri gerçekleştirmek için de uygun bir ülke. Olayın Türkiye'de gerçekleşmesini şaşırtıcı bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız basını de haberi manşetlerden gördü.

Le Monde gazetesi mahkumların Türkiye'nin koordine ettiği geniş takas operasyonu kapsamında serbest bırakıldığını vurguladı.

Rus basınında da gündem MİT'in gerçekleştirdiği tarihi operasyondu.

İzvestiya gazetesi haberde "Türk istihbaratı yedi ülkeden mahkumların değiş tokuşuna aracılık etti" ifadelerini kullandı.

Ria haber ajansı "Türkiye'de son yıllarda en büyük mahkum değişimi yapıldı" bilgisine yer verildi.

Ankara'daki tarihi takas Azerbaycan, İspanya, İtalya, Belçika, Hollanda, Avustralya ve Hindistan basınında da manşetlere taşındı.

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