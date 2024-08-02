'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adresinde iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı yönündeki haber üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak 10 Mayıs tarihinde mülkiye müfettişi görevlendirildiği bildirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 16:05, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ikamet adresinde iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığına yönelik haberlere ilişkin, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Açıklamada, olayın 9 Mayıs tarihinde tespit edildiği, 10 Mayıs tarihinde de konuyla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.