'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama

Açıklamada, "Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

Açıklamada, olayın 9 Mayıs tarihinde tespit edildiği, 10 Mayıs tarihinde de konuyla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirildiği ifade edildi.

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