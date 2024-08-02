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ÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı

ÖSYM Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Süresinin tüm adaylar için uzatıldığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 16:08, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:26
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri tüm adaylar için 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (2 Ağustos 2024)

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