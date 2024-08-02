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Kahvehaneyi tüfekle tarayıp otomobil gasbeden saldırgan ölü bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek kaçan saldırgan ölü, yanındaki kadın ise tüfekle ayağından yaralanmış halde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 16:30, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:12
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Kahvehaneyi tüfekle tarayıp otomobil gasbeden saldırgan ölü bulundu

Arda Tırkaz (28), eski nişanlısı olduğu iddia edilen Elif B. (27) ile 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla Arabayatağı Mahallesi Menekşe Caddesi'ne geldi.

Otomatik tüfekle R.Y'ye ait kahvehaneyi tarayan Tırkaz, yeniden araca binerek uzaklaştı.

İş yerinin camlarının kırıldığı olayda tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle caddede annesinin yanında bulunan bir yaşındaki Y.S, ayağından hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erkek bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

- Silahlı saldırıdan 10 dakika sonra otomobili gasbetti

Olaydan 10 dakika sonra Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'na gelen Tırkaz, kullandığı aracı kırmızı ışıkta bekleyen 16 ABJ plakalı otomobilin önüne kırdı.

Sürücü Y.T'yi silah tehdidiyle araçtan indiren zanlı, yanındaki Elif B. ile otomobile binerek kaçışını sürdürdü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ve jandarma ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kayıtlarda saldırganın Menekşe Caddesi'nde hafif ticari araçtan inerek otomatik tüfekle iş yerini tarayıp kaçtığı, ardından 11 Eylül Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin önüne kırıp sürücüyü indirdikten sonra yanındaki kadınla uzaklaştığı görülüyor.

- Cinayetten hapis yatmış

Saldırganın araçla Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi yakınına geldiğini belirleyen ekipler, çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Polis ekipleri, aracı mahalle yakınındaki ormanlık alanda buldu. Bölgede arama yapan polis ve jandarma ekipleri, Tırkaz ve Elif B'nin yerini dronla tespit etti.

Ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Tırkaz'ın öldüğünü, Elif B'nin ise ayağından silahla yaralanmış olduğunu gördü.

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bursa'da 2018 yılının aralık ayında trafikte yol vermeme kavgasında işlediği cinayet nedeniyle bir süre hapis yattığı öğrenilen ve intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Arda Tırkaz'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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