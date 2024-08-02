E-Devlet'te en çok ziyaret edilen uygulama SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet Kapısı'nda en çok ziyaret edilen uygulamanın 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi' olduğunu açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 18:32, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 18:32
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-Devlet'te en çok ziyaret edilen uygulamanın 467 milyon 997 bin kullanımla 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Lİstesi' olduğunu açıkladı. Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısı'nda kullanılan uygulamalarda öncülük etmeye devam ediyor. 'DijitalinYüzyılı'nda e-Devlet ile vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve ulaşılabilir hizmet sunmaya devam edeceğiz" oeoi.