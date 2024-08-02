Usta oyuncu Genco Erkal son yolculuğuna uğurlandı
Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 18:43, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:33
Usta sanatçı Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Erkal'ın sanat camiasından dostları ve sevenleri katıldı. Teşvikiye Camii'nde sevenleri, usta oyuncuyu 'Genco Erkal ölümsüzdür' sloganları eşliğinde son yolculuğuna uğurladı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.